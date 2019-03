Agropoli: nonno Luigi spegne 105 candeline, festa grande

Ben 105 candeline, per Luigi Siano, nonnino di Agropoli che, ieri, ha festeggiato il suo compleanno da record. Originario di Eredita, frazione di Ogliastro Cilento, Luigi ha lavorato nei campi fino a 97 anni e ha rivelato su Infocilento il segreto della sua longevità: il vino, “fatto con l’uva” e il peperoncino amaro.

I ricordi

Non sempre semplice sempre la sua vita: nel 1939 è partito per la guerra ed è stato prigioniero in un campo di concentramento tedesco: dopo il conflitto mondiale riuscì finalmente a tornare a casa e a sposarsi e dal matrimonio sono nate tre figlie. Nel 1953 è emigrato in Svizzera per realizzare il suo sogno di lavorare e tornare 11 anni dopo nel Cilento con i soldi necessari per costruire casa: una villetta in località Mattine, ad Agropoli, dove attualmente vive. L'intera comunità festeggia insieme a lui.