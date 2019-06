Rimozione addobbi per il Centenario della Salernitana: scontro al veleno tra Celano e De Maio

Scontro al veleno tra l’assessore alla mobilità Mimmo De Maio e il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano sugli addobbi del Centenario della Salernitana. Secondo quanto riportato su alcuni organi di informazione, infatti, i vigili urbani starebbero scattando fotografie in ogni quartiere per monitorare la situazione e verificare che, nei prossimi giorni, i tifosi granata provvedano rimuovere i nastri e le bandierine apposte.

“Ormai si rasenta il ridicolo. Quando chiamiamo la P.M. non c'è mai una pattuglia disponibile, neppure quando si segnalano episodi che meriterebbero un rapido intervento. Leggo esterefatto che hanno però tempo e modo per girare la città e per scattare foto a bandiere e stendardi con cui i salernitani hanno addobbato la città in occasione del centenario... la responsabilità è evidentemente di un'Amministrazione che non conosce priorità amministrative e che si dimostra sempre più incapace”

“La notizia, apparsa oggi su alcuni organi di stampa, è del tutto infondata. L’unico intervento dei vigili urbani si è reso necessario il giorno 19 giugno, nei pressi di Madonna di Fatima, laddove un camion era rimasto imbrigliato in un drappo esposto ad un balcone, strappando via le tubature del gas alle quali il drappo era legato. Nessun intervento speciale per scattare fotografie in tutta la città, dunque, diversamente da quanto sostiene il consigliere Celano, che utilizza strumentalmente la passione dei tifosi per la squadra della città per attaccare l’amministrazione comunale”.

“L'Assessore De Maio, quello della cementificazione selvaggia, del Crescent, uno dei responsabili della deviazione abusiva del Fusandola (a detta del CTU della Procura), quello delle rotatorie sconsiderate, delle strade con la pendenza errata, dei sottopassi sbagliati (si veda quella vergogna di fronte al Grand Hotel Salerno), dell"occupazione abusiva del Lungomare da parte di "commercianti" extracomunitari, colui che dal 2014 annunciava l'apertura ad horas dei parcheggi di piazza della Libertà (la cui chiusura ha messo in ginocchio l'economia cittadina), ha la faccia tosta di accusarmi di strumentalizzare la Salernitana. Eppure non si è accorto, forse, che sul palco di Piazza della Concordia era il suo mentore ad urlare per coprire i fischi dei tifosi, tentando di recuperare consensi strumentalizzando la "rottura" tra la tifoseria e la società. Quella società cui egli stesso affidò la squadra cittadina ed i cui intenti riteneva condivisibili solo tre mesi fa, allorquando in un'intervista (di cui c'e' video) dichiarò interessante per la città che la Salernitana potesse essere la squadra B di Lotito ed il vivaio della Lazio. De Maio tenta goffamente di difendere l'input dato alla PM (notizia acquisita da organi di informazione, che ho commentato perché non era stata smentita da nessuno!) di fotografare i vessilli ed i festoni esposti per onorare una passione centenaria, nel momento in cui non vi sono pattuglie disponibili ogni qualvolta si sollecita intervento dei vigili per questioni serie che attengono anche la sicurezza dei cittadini. Io al posto di De Maio mi vergognerei... ed invece ha il coraggio di fare video indecenti.. P.S. non ho mai attaccato gli agenti della P.M. ma proprio l'Assessore De Maio, come facilmente potrebbe comprende chi riesce a leggere la lingua italiana”