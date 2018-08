Colto da infarto durante una partita a biliardino: grave 14enne

Dramma, venerdì, a Centola, dove un ragazzino di 14 anni è stato colto da malore mentre giocava a biliardino con gli amici.

I soccorsi

Il giovane si è accasciato a terra accusando un dolore al petto. Poi l’ arresto cardiaco. Sul posto è arrivata un’ambulanza rianimativa da Vallo della Lucania. Il medico e i volontari effettuano le operazioni per rianimarlo. E, soltanto dopo un’ora, il 14enne si riprende e viene trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca”, dove finisce in coma. Per questo, ieri, è stato trasferito in elicottero al policlinico di Napoli, dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni. Al suo fianco ci sono i genitori e gli amici che pregano affinchè possa riprendersi il prima possibile.