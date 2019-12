Terrazzamenti abusivi a Centola: scatta l'ordine di demolizione

Nuovi abusi edilizi scoperti nel territorio comunale di Centola, nel Cilento. I carabinieri, infatti, hanno accertato la realizzazione di tre terrazzamenti con muri di contenimento di blocchi cementizi che vanno dagli 8 ai 22 metri di lunghezza e alti da 1,40 a 2 metri, spallette laterali per arginare un impluvio naturale di circa 22 metri di lunghezza e quasi un metro di altezza, in parte realizzato in calcestruzzo e in parte in blocchi cementizi, una soletta armata in calcestruzzo di 4 metri quadrati, movimenti di terra per circa 150 metri cubi, per la realizzazione dei terrazzamenti e la sistemazione dei terreni circostanti.

Il reato

L’opera in questione è stata costruita in un’area inserita in una zona di protezione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, senza il nulla osta da parte dell’Ente. Di qui la decisione dei vertici di dare il via libera alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data della notifica.