Nascondeva 30 dosi di marijuana sotto l'ascella: arrestato 24enne a Palinuro

Un gambiano di 24 anni, T.L le sue iniziali, è stato arrestato, nella serata di ieri, a Palinuro (Centola). Il giovane, con alcuni precedenti e domiciliato presso una struttura ricettiva per richiedenti asilo, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il blitz

E’ stato pedinato mentre si muoveva furtivamente verso il centro di Palinuro. Durante il controllo dei militari in borghese, il 24enne straniero ha provato a darsi alla fuga, venendo però fermato poco dopo. E così, al termine della perquisizione, è stata rinvenuta sotto l’ascella una busta in cellophane contenente 30 dosi di marijuana pronta per la vendita al dettaglio. In un altro involucro, invece, è stato ritrovato un panetto di marijuana che, sommato alle dosi, ammontava a circa 60 grammi di sostanza stupefacente destinata alla piazza di spaccio di Palinuro. Il ragazzo, quindi, è stato tratto in arresto e rinchiuso presso la camera di sicurezza della Compagnia di Sapri in attesa del rito direttissimo. La sostanza è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.