Centola piange la nonnina Grazia Cappuccio: fu sindaco per un giorno

Dolore a Centola per la scomparsa di Grazia Cappuccio, la nonnina cilentana scomparsa all’età di 106 anni. La donna era molto conosciuta non solo per la sua età ma anche per aver indossato nel 2013, in occasione del centenario, la fascia tricolore vivendo per un giro la carica di primo cittadino.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore alla sua famiglia da parte di tantissimi concittadini. Particolarmente addolorato anche il sindaco Carmelo Stanziola, che era molto legato alla signora Grazia.