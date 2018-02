Ovini sgozzati a Centola: la proprietaria sporge denuncia

Ancora animali uccisi a sangue freddo in provincia di Salerno. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, ignoti hanno sgozzato diversi ovini situati in un allevamento del comune di Centola. A fare l’amara scoperta è stata la proprietaria che, sotto choc, ha denunciato l’accaduto alla polizia municipale, che, a sua volta, ha informato del caso i carabinieri. Le indagini sono in corso. La notizia ha fatto subito il giro nel comune cilentano.