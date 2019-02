Auto incendiate a Centola, blitz dei carabinieri: preso il piromane

E’ un ragazzo di 20 anni, B.C le sue iniziali, residente a Pisciotta ma originario di Torre del Greco (Napoli) il piromane che, negli ultimi giorni, ha incendiato diverse auto parcheggiate nella frazione San Nicola di Centola.

Il blitz

Ad identificarlo sono stati i carabinieri dopo un’intensa indagine che ha portato ad una perquisizone all’interno della sua abitazione, al termine della quale sono stati sequestrati gli abiti indossati dal giovane durante gli incendi, ma anche il motorino utilizzato per gli spostamenti immortalati in alcuni fotogrammi de numerosi video raccolti dagli inquirenti. Non solo. All’interno dell’appartamento sono state trovate anche numerose taniche e bottiglie in plastica contenenti benzina o altri liquidi infiammabili, insieme a una grande quantità di accendini. Il ragazzo ha confessato i quattro episodi in cui sono state date alle fiamme quattro automobili e due motocicli. Ha agito sempre da solo utilizzando benzina o altri liquidi infiammabili. Ancora ignoto il movente.