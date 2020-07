Centri estivi a Salerno: al via le iscrizioni presso le Politiche Sociali

Al via le iscrizioni ai centri estivi, a Salerno. L’assessorato alle Politiche Sociali fa sapere che, a partire da venerdì 17 luglio alle ore 9 e fino a giovedì 23 luglio alle ore 17.30, i cittadini potranno iscrivere i propri figli, compresi nella fascia d’età 3-14 anni, ai centri estivi promossi dal Comune di Salerno, compilando un apposito modulo di iscrizione presso i Segretariati Sociali di Zona, nei seguenti giorni ed orari:

Venerdì: 9.00-12.00

Lunedì: 9.00-12.00

Martedì: 9.00-12.00 e 16.00-17.30

Mercoledì: 9.00-12.00

Giovedì: 9.00-12.00 e 16.00-17.30

Presso gli stessi segretariati sarà possibile consultare l’elenco dei Centri Estivi, organizzati in co-progettazione con associazioni del Terzo Settore, per scegliere la proposta a cui aderire.

“L’amministrazione comunale di Salerno ha voluto fortemente promuovere questa iniziativa, anche in questo periodo di emergenza, per andare incontro alle esigenze delle famiglie e regalare ai bambini momenti di gioia e serenità. Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del COVID-19.

Un grazie particolare va alle tante associazioni che hanno aderito al progetto e che in questi mesi così delicati hanno dato prova di straordinario senso civico e solidarietà”