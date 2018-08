Scommesse, Salerno tra le prime 5 città d’Italia: denuncia di Adinolfi

Salerno, secondo un’indagine effettuata nei primi mesi del 2018 da un’agenzia specializzata nel settore, è tra le prime d’Italia per soldi spesi in gioco d’azzardo, quasi 96 milioni di euro.

L’intervento

A renderlo noto è l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Isabella Adinolfi che denuncia: “Una cifra pazzesca che dimostra ancor più, che bisogna intervenire in maniera urgente contro questa piaga sociale. Il governo del cambiamento, grazie al Decreto Dignità, ha iniziato una dura lotta alla pubblicizzazione delle attività di scommesse, facendo qualcosa di davvero rivoluzionario rispetto al passato”. Poi aggiunge: “Credo però che anche tutti gli enti locali debbano attivarsi per porre un argine a questa deriva, attivando tutti gli strumenti normativi a loro disposizione. Inoltre credo che sia necessario avviare serie campagne di informazione anche a livello locale sui rischi che comporta la dipendenza dal gioco. Invito pertanto Comune, Provincia, Regione, Provveditorato agli studi, Università ad attivarsi per combattere insieme il dilagare della ludopatia per il bene dei nostri concittadini”.