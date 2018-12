Pellezzano, taglio del nastro per il Centro Anziani e la Sala Operativa della Protezione Civile

Tutto pronto per il taglio del nastro per il Centro Anziani e la Sala Operativa della Protezione Civile di Pellezzano: sabato 22 dicembre, alle ore 9.30, in via Mazzini alla frazione Cologna, il Comune, con in testa il Sindaco Francesco Morra, consegnerà ai cittadini il luogo di aggregazione per anziani e, nello stesso tempo, realizzerà la Sala Operativa della Protezione Civile.

La partecipazione

Alla cerimonia inaugurale parteciperà anche il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’opera, che pur di recente costruzione ha subìto, negli anni, rallentamenti per varie vicende e controversie, giunge al compimento grazie ad un finanziamento regionale ricevuto nell’anno 2013 a valere sui fondi POR Campania 2007/2013.

Le attività

Il Centro per attività sociali e culturali polifunzionali a servizio degli anziani si prefigge di favorire il benessere psico-fisico della popolazione anziana attraverso la partecipazione attiva del territorio, evitando così l’emarginazione e l’isolamento. L’Amministrazione Comunale, per il tramite delle associazioni locali, offrirà la possibilità di partecipare ad una molteplicità di attività in ambito ricreativo, sociale e culturale.