Le Cotoniere invase dai "dinosauri": l'entusiasmo dei bambini

Tanta curiosità all’interno del centro commerciale “Le Cotoniere” di Salerno che, da ieri e fino all’11 novembre, sarà una vera e propria valle di dinosauri. Giganti a grandezza naturale accolgono bambini e famiglie nelle ore di svago e durante lo shopping. I provetti archeologi possono partecipare alle attività di laboratorio nella grotta del Tirannosauro.

La curiosità

I visitatori possono osservare 9 dinosauri; fare un salto indietro nel tempo per ammirare questi animali che abitarono il cielo, la terra e i mari del nostro pianeta. In esposizione il Diplodoco, l’Allosaurus fragilis, il Dracorex, il Tirranosauro e altre specie. Presente anche “Tito”, una riproduzione del dinosauro Italiano recentemente scoperto. E' possibile incontrare anche la mascotte Baby Dino nei giorni 21-28 ottobre e 4-11 novembre dalle ore 17. Laboratori in tutti i fine settimana dalle 17 alle 21.