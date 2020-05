Centro Sadio Diarra - Salernitana Mali: il "grazie" alla pizzeria San Matteo di New York

Il cuore dei salernitani è grande. Anche "a distanza": lo dimostra il bel gesto di Ciro Casella, titolare della pizzeria San Matteo di New York che delizia i buongustai di tutto il mondo. La pizzeria salernitana, infatti, ha sostenuto il Centro Sadio Diarra - Salernitana Mali, composta da 66 bambini tra i 6 e i 14 anni.

La curiosità



"Da mesi viviamo in piena difficoltà ma c’è chi lo è da sempre e vive col sorriso - ha detto il titolare della pizzeria salernitana più famosa al mondo - Basta un piccolo gesto per accendere il cuore". Uno scatto di ringraziamento, dunque, da parte dei calciatori in erba, per la donazione della pizzeria a favore del progetto che mira a dare un'opportunità a tanti ragazzini in difficoltà, veicolando i valori educativi dello sport. Un plauso.