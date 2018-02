Centro minori stranieri ad Ogliara: il Comune di Salerno sospende il progetto

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore alle politiche sociali Nino Savastano hanno firmato un documento specificando che “per la struttura in via D. Galdi n. 23, la cooperativa intestataria dell’autorizzazione, non essendo accreditata, non potrà accedere ai finanziamenti a valere sui fondi Fami del Ministero dell’Interno e, quindi, non potrà avere il nulla osta all’avvio del progetto di accoglienza”.

Il caso

L’amministrazione comunale stava seguendo già da alcune settimane la vicenda, dopo la richiesta di incontro di un gruppo di residenti della frazione di Ogliara i quali, preoccupati, avevano espresso molte perplessità circa una eventuale ipotesi di localizzare all’interno del parco privato un centro per minori stranieri non accompagnati. Il primo cittadino e l’assessore, dunque, avevano avviato tutti gli approfondimenti necessari per comprendere se vi fossero o meno gli estremi per ospitare in quell'area questi minori. Secondo i residenti, infatti, “il luogo sarebbe stato inadeguato per una giusta e positiva integrazione di questi minori in quanto - tra le altre cose - il centro sarebbe dovuto sorgere in un contesto urbanistico monofamiliare”.

Ma ecco la nota firmata da Napoli e Savastano: