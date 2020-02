Studio odontoiatrico abusivo: blitz dei carabinieri a Capaccio

Nuovo blitz dei carabinieri in un centro odontoiatrico di Capaccio. Dopo l'operazione condotta lo scorso novembre, i militari hanno scoperto un falso medico 48enne, di Eboli. L'uomo insieme alla moglie effettuava prestazioni professionali pur non essendo in possesso di alcuna abilitazione nè laurea.

La sanzione

Le due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Il centro odontoiatrico è stato sequestrato.