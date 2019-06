Pasta fresca per chi ha bisogno: l'iniziativa di Galahad e della Caritas zonale di Fratte- Matierno-Brignano

Con le mani in pasta e con il cuore proiettato verso gli altri, ieri, i ragazzi del Centro per la Legalità patrocinato dal settore Politiche Sociali del Comune di Salerno. Presso il Centro Polifunzionale di Matierno, infatti, i volontari della cooperativa Galahad, supportati dalla paziente quanto talentuosa chef vegana Cristina De Vita, hanno guidato i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità nella preparazione di pasta artigianale destinata alle famiglie in difficoltà.

L'iniziativa

Cavatelli, gnocchetti ed altre delizie sono state, dunque, preparate dai giovani per poi essere donate alla Caritas zonale di Fratte- Matierno-Brignano capitanata dal parroco don Marco Raimondo, per essere, quindi, distribuite a chi è ne ha bisogno. Un gesto solidale ed etico che promuove l'altruismo e, al contempo, l'autoproduzione, quello del Centro per la Legalità, in collaborazione con la Caritas zonale.

