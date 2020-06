Salerno Pulita, sabato chiuso il centro di raccolta di Fratte

Il centro di raccolta “Fratte”, in località Sciumariello, sarà chiuso all’utenza per lavori di manutenzione, sabato 20 giugno. Lo ha reso noto Salerno Pulita: il centro di raccolta riaprirà i battenti il lunedì successivo, 22 giugno. L'“Arechi” e “Fratte”, come è noto, funzionano nei giorni feriali, compreso il sabato: dal 1° maggio al 31 ottobre dalle ore 8 alle 19 (nel solo mese di agosto il sabato apertura alle ore 7.30 e chiusura alle 13.30).

La nota