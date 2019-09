Caos vaccinazioni al Centro Asl di Baronissi: "Ecco il motivo dei disagi"

Come ogni mercoledì, giorno di vaccinazioni al Centro Asl di via Ferreria a Baronissi, si sono registrati questa mattina pesanti disagi per l’utenza. Corsa al biglietto dalle prime ore del mattino per conquistare la prenotazione, lunghe code di attesa, rinvii alla settimana successiva a causa dell’utenza in esubero. Numerose segnalazioni sono giunte questa mattina al Comune.

La mossa del Comune

Il sindaco Gianfranco Valiante ha contattato nuovamente il direttore del Distretto Sanitario e il direttore generale dell’Asl per sollecitare interventi. Emersa – ancora una volta – la criticità legata alla mancanza di personale: dal primo settembre sono stati collocati a riposo altri quattro infermieri. Chiesto un intervento immediato: servono più giorni di servizio e un sistema di prenotazione efficace poiché è inammissibile sottoporre i genitori e bambini a estenuanti e lunghissime attese.