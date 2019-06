Battipaglia: cerca lavoro e chiede aiuto su un gruppo Fb, ma c'è chi si fa beffa di lui

Aveva chiesto aiuto, tentando di trovare qualche opportunità lavorativa, sul gruppo Facebook "Sei di Battipaglia se...il vero!!!", ma, tra i commenti al suo post, non è mancato chi ha inteso beffarsi di lui, con provocazioni e illazioni.

Il botta e risposta

Il signor L.B., infatti, ha scritto, con tanto di emoticon sorridenti: "Ma rilasci regolare fattura o tutto in nero? Nel caso fatemi sapere: una bella denuncia collettiva non ci starebbe male". A prendere le difese del giovane in cerca di lavoro, un'altra utente, L.E.: "Viviamo in un mondo terribile, in cui invece di cercare di aiutare un giovane che cerca un lavoro onesto, si cerca di affondarlo. La legalità è importantissima: L.B. visto che ci tiene tanto perché non aiuta il ragazzo a trovare un posto di lavoro? Dal suo profilo emerge che potrebbe prenderlo come apprendista e insegnargli un nuovo mestiere".

Cogliamo l'occasione per rilanciare l'appello di E.C., giovane giardiniere in cerca di lavoro, con la speranza che qualcuno possa offrirgli una concreta opportunità: