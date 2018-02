"Un medico dell'Asl ha tentato di negare un certificato di gravidanza": la denuncia di Vicinanza (Cisal)

"Un medico dell'Asl ha tentato di negare il certificato di gravidanza di una lavoratrice": parole di Luigi Vicinanza della Cisal provinciale. Solo l'intervento del sindacalista, infatti, ha risolto la situazione senza reggiungere le sedi giudiziarie ma, nonostante questo, Vicinanza ha deciso di rendere pubblica la vicenda per fare chiarezza su quanto accaduto.

La vicenda

"La donna in dolce attesa, impiegata presso la Cisal, aveva bisogno della certificazione dell’Azienda sanitaria per ottenere il contributo dell’Inps - ha spiegato il sindacalista - Tuttavia, inizialmente, le è stato negato con la semplice motivazione che il suo ginecologo non era nell’orbita della struttura pubblica, ma era un privato non collegato al comparto dell’Azienda. Sono dovuto intervenire personalmente prima che la signora, che rischiava di perdere il bonus Inps, denunciasse tutto alle forze dell’ordine. Ritengo tutto questa una violazione inaccettabile di quello che la sanità pubblica dovrebbe garantire - ha tuonato Vicinanza - Se una persona vuole curarsi da un privato deve avere il diritto di farlo, se vuole curarsi da un medico non collegato al circuito dell’Asl deve essere libero di poterlo fare. Questi ricatti, di convogliare le persone verso medici di fiducia e amici, devono finire per sempre".

L'appello

Il sindacalista Cisal, quindi, ha fatto un appello al manager dell'Asl, Antonio Giordano, affinchè verifichi quanto succede nel plesso di via Vernieri. "Non si possono negare i certificati solo perché non si scelgono determinati medici - ha concluso Vicinanza - Ho fiducia nel suo operato e spero che apra un’inchiesta interna per quanto accaduto a una lavoratrice che chiedeva solo di vedersi riconosciuti i propri diritti".