Lavori nella Certosa di Padula, scatta il sequestro: due denunce

Blitz dei carabinieri all’interno della Certosa di San Lorenzo di Padula, dove hanno posto i sigilli ad un bagno collocato nei pressi della biglietteria. Da quanto si apprende, nell’area di proprietà del Comune, non sarebbero stati autorizzati i lavori, avviati dal gestore della struttura, per il rifacimento della rete idrica e fognaria.

Le denunce

L’area in questione, quindi, è stata sequestrata, mentre due persone denunciate all'Autorità Giudiziaria per reati in materia di edilizia. Intanto anche il Comune ha informato gli uffici per verificare le eventuali irregolarità.