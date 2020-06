"Aiutami, ho bisogno di 5 mila euro": anziana truffata a Cetara

Ancora una truffa ai danni di un’anziana in Costiera Amalfitana. L’ultimo episodio si è verificato a Cetara, dove due giovani malviventi sono riusciti a raggirare una donna di 83 anni, residente in località Casale.

Il fatto

Uno di loro - riporta Il Vescovado - si è spacciato per il nipote chiedendole di fargli recapitare, tramite un operatore delle Poste, la somma di 5 mila euro perché era in grosse difficoltà. E così, dopo un po' di tempo, l’anziana ha consegnato al truffatore il denaro concordato con il complice al telefono. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i parenti della vittima del raggiro, che hanno subito sporto denuncia ai carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due malfattori.