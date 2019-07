Dramma a Cetara, sub trovato morto tra gli scogli del porto

Dramma, questa sera, al porto di Cetara, dov’è stato trovato il cadavere di un uomo. Sembra che la vittima, che praticava snorkeling, sia rimasto incastrato tra i frangiglutti del molo foraneo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i militari della Capitaneria di Porto, i sanitari del 118 e i carabinieri. Decine di persone sono corse in zona per informarsi sull’accaduto. Non si conoscono ancora le generalità della persona deceduta.

In aggiornamento