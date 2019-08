Cetara, donna perde l'orientamento durante un'escursione: salvata dai vigili del fuoco

Ore di apprensione, oggi pomeriggio, in Costiera Amalfitana, dove si sono perse le tracce di una turista inglese impegnata in una escursione. La donna, intorno alle 16, si era recata in un sentiero situato al di sopra del comune di Cetara e avrebbe perso l’orientamento. Per questo, spaventata, si è messa in contatto telefonicamente con l’albergo nel quale alloggiava.

Il salvataggio

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a rintracciarla anche grazie alla posizione inviata dalla turista attraverso Whatsapp. A trarla in salvo sono stati i caschi rossi grazie all’utilizzo di un elicottero.