Cava: fermati due pregiudicati con chiavi alterate, i controlli della Polizia

Poliziotti in azione, a Cava, per garantire sicurezza ai cittadini e contrastare i furti in aumento nella zona. Stamattina, dunque, gli agenti hanno bloccato un uomo e una donna provenienti dal napoletano mentre percorrevano il centro cittadino a bordo di un’auto nel cui bagagliaio è stata trovata una busta contenente numerose chiavi alterate.

I precedenti

I due, all’esito dei controlli, sono risultati pregiudicati: l’uomo con numerosissimi pregiudizi e condanne per detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, furto, falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, rapina, porto abusivo e detenzione di armi, mentre a carico della donna sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio.

I provvedimenti

Il materiale scovato (tra cui 27 chiavi per porte blindate, chiavi di abitazioni e chiavi bulgare) è stato sottoposto a sequestro. Oltre alla denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate, per i due sarà valutata l’emissione di divieto di ritorno nel comune di Cava de’ Tirreni. I controlli della Polizia, dunque, continuano, anche con il supporto agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, in sinergia con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.