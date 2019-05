Chiavi perdute sul lungomare: Lamin in cerca del proprietario per restituirgliele

Ha trovato le chiavi di auto e casa di qualche cittadino e si è rivolto alla nostra redazione per lanciare un appello e trovare il proprietario. Lamin Ceesay, rapper e mediatore gambiano del nostro territorio, passeggiando per il lungomare di Salerno, ha notato l'oggetto perduto, probabilmente caduto dalla tasca di qualche malcapitato.

L'appello

Chiunque riconoscesse in quelle perdute (vedi foto in alto ndr) le proprie chiavi, può rivolgersi a Lamin tramite il suo profilo su Facebook. Un gesto lodevole, quello del giovane "afro-salernitano", come lo definiscono gli amici, che ha pensato di conservare le chiavi al fine di restituirle al proprietario.