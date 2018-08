Agropoli, chiazze di petrolio vicino alla riva: la segnalazione

Chiazze di petrolio sul Lungomare San Marco, ad Agropoli: nel primo pomeriggio, una macchia nera galleggiava proprio in prossimità della riva. Il caso, come riporta Infocilento, è stato sottoposto anche all’attenzione del Comune che ha sua volta ha interessato gli uomini della capitaneria di porto.

La segnalazione

“In merito alle segnalazioni che ci giungono sulla presenza di una chiazza scura nel mare del lungomare S. Marco siamo in costante contatto con la Capitaneria di porto di Agropoli al fine di comprendere di cosa si tratti e la provenienza. Da quanto emerso fino a questo momento, si tratterebbe di una chiazza avvistata al largo e che con il movimento ondoso è giunta fino a riva. Non si tratta quindi di un fenomeno locale, ma che viene da lontano”, fanno sapere dal Comune. Infine, dalla guardia costiera ipotizzano che si tratti di fuliggine e che il fenomeno sia destinato ad estinguersi in tempi brevi. Accertamenti in corso.