"Forza Chicco": gara di solidarietà per un bimbo della provincia di Salerno

“Spero tanto che il mio bimbo possa sconfiggere il terribile mostro e ritornare a vivere la sua vita da bambino”. E' la richiesta d'aiuto di Simona, la mamma di Chicco, un bimbo di 5 anni di Stella Cilento che sta lottando contro un tumore maligno molto aggressivo. “Parlarne e ricordare fa davvero tanto male – racconta Simona Bianco su GoFundMe – Ho scoperto la sua malattia a luglio del 2018 quando ha incominciato ad avere febbricole ricorrenti e dolori ossei forti. Dopo molti ricoveri e pareri medici ho deciso di portarlo a Napoli dove subito hanno diagnosticato questo terribile tumore. In quel momento la mia vita è cambiata”.

La storia

Chicco viene operato d'urgenza per evitare la paralisi: “Intervento riuscito. Abbiamo iniziato così un percorso lunghissimo pieno di chemioterapia, interventi chirurgici, radioterapia, immunoterapia”. Sembrava passato il peggio quando un dolore forte al braccio ha ricambiato le vite dei genitori di Chicco: “Una recidiva. E adesso? Non lo so. Spero nelle nuove terapie, nelle cure sperimentali”. Adesso Simona ha lanciato una raccolta fondi in cui chiede l'aiuto di tutti per garantire le migliori cure a Chicco: “Ci siamo trasferiti all'ospedale Gaslini di Genova e siamo disposti se dovesse servire a proseguire le cure all’estero”. La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link www.gofundme.com/f/forza-chicco