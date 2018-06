Chiesa Maria SS. della Medaglia Miracolosa, taglio del nastro per il sagrato

Taglio del nastro, il 22 giugno, alle 19, per il nuovo sagrato della Chiesa Maria SS. della Medaglia Miracolosa, in via Matteo Galliano. A prender parte all'importante momento, anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

I lavori

L'amministrazione comunale vi ha realizzato lavori di ampliamento dell'area, demolizione del muro perimetrale e della pavimentazione esistenti, una fioriera ovale con predisposizione per l'alloggiamento della statua della Madonna e ha provveduto alla piantumazione di olivi ed essenze arboreee e floreali. Si è provveduto anche alla nuova pavimentazione con disegni in pietra lavica, alla regimentazione della acque piovane, al rifacimento di un tratto di marciapiede e alla realizzazione di una nuova ringhiera in ferro e di un nuovo impianto di pubblica illuminazione antistante il sagrato.