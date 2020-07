Salerno, i fedeli accolgono il nuovo parroco della chiesa di Santa Croce

Tanta emozione, nella serata di ieri, nel quartiere di Torrione a Salerno, dove la comunità di Santa Croce e San Felice ha accolto con gioia il suo nuovo parroco, don Antonio Romano Junior. A presentarlo (come mostrano le foto in basso di Gugliemo Gambardella) il Vicario episcopale per la Vita religiosa, padre Franco De Crescenzo.

L'incontro con i fedeli

Alle 20.30 don Antonio ha presieduto la Solenne Celebrazione all’interno del campo sportivo della scuola secondaria di I grado “Lanzalone Posidonia”, nei pressi dell’area mercatale. “Semplicemente grazie mille di cuore a tutti voi. Prego il Signore mi aiuti ad essere, veramente e sinceramente, pastore secondo il suo Cuore” il primo commento, diffuso anche sui social. Tanti i fedeli del rione che non sono voluti mancare all’evento per conoscere il loro nuovo parroco.