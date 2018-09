Sant'Arsenio, presunta sottrazione di minore all’estero: chiesto un anno di carcere per la mamma venezuelana

Chiesto un anno di reclusione per sottrazione di minore all’estero, dal PM del Tribunale di Lagonegro, per Tania Polito la donna di origini venezuelane, sposata con un uomo di Sant’Arsenio che aveva portato il figlio in Sudamerica. La donna aveva portato con sè il piccolo di due anni, senza tornare in Italia.

Il caso

Nel 2016, il bambino era stato rintracciato dalla polizia venezuelana e fu riportato in Italia: ieri mattina presso il Tribunale di Lagonegro l’avvocato Enrico D’Amato ha chiesto una pena di tre anni per l’ex moglie del suo assistito. Il pubblico ministero, invece, ha chiesto una condanna a un anno di reclusione. Non resta che attendere la sentenza.