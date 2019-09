Privi di acqua e cibo: salvati cuccioli di Chihuahua in un allevamento lager a Nocera

Maltrattavano dei cuccioli, in un allevamento. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cava de’ Tirreni hanno trovato dei Chihuahua detenuti in condizioni precarie, in via Cicalesi del comune di Nocera Inferiore. All’interno di un box costituito da reti metalliche appoggiate su di una struttura in muratura hanno scorto dei Chihuahua detenuti in evidenti condizioni igienico-sanitarie precarie. All’interno del box i militari hanno avuto triste conferma di quanto osservato dall’esterno ed infatti hanno trovato 17 cani tutti di razza Chihuahua di cui 2 cuccioli di poco più di due mesi di vita. La più parte inoltre, privi di microchip identificativo.

L'intervento

L’intervento del medico veterinario dell’ASL di Salerno – Unità Operativa Randagismo e Benessere Animale d’Affezione ha confermato quanto già accertato dai militari ed infatti è stato constatato che le modalità di detenzione dei cani sono risultate inadeguate poiché gli stessi erano detenuti in spazi angusti, sporchi e privi di un riciclo adeguato dell’aria, privi inoltre di acqua e cibo puliti. Tenuto poi conto che sono esemplari di maschi, femmine non sterilizzate e cuccioli giovanissimi è apparso chiaro che si tratta di un concentramento animale a scopo di allevamento privo dei necessari permessi.

Il provvedimento

Sono stati, dunque, sequestrati gli animali ed assicurate loro cure ed una dignitosa custodia affidandoli all'Associazione Zoofila iscritta all’albo Regionale della Regione Campania. Denunciato, infine, il responsabile del maltrattamento.





