Blitz della Forestale a San Severino: chiusa un'officina

Controlli serrati a Mercato San Severino: senza sosta, l'impegno della Polizia Municipale che, congiuntamente al personale dei Carabinieri Forestali, ha proceduto ad ispezionare un’officina meccanica per la riparazione di veicoli, priva delle autorizzazioni previste. All’atto del controllo, all’interno dell’officina erano presenti diversi veicoli e alcuni motocicli tutti in attesa o in corso di interventi di riparazione, a comprova del fatto che la struttura era adibita ad autofficina.

Le indagini

Terminati gli accertamenti, è stata disposta la chiusura dell’officina e nei confronti del titolare saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge, mentre i locali con all’interno alcuni veicoli, tutte le attrezzature e le strumentazioni adoperate sono state sottoposte a sequestro allo scopo di interrompere l’attività abusiva. Per il titolare è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere di diversi illeciti ambientali di carattere penale.



Parla il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma