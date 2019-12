Conca dei Marini: chiusa anche la stradina di collegamento tra Amalfi, Positano e Sorrento

Il 2 gennaio, per alcune ore, verrà chiusa la stradina interna di San Pancrazio, in Costiera, per urgenti accertamenti tecnici. A renderlo noto, con una nota indirizzata all'Anas, alla Prefettura di Salerno, alla Protezione Civile Regionale e ai sindaci della Costiera, il primo cittadino di Conca dei Marini, Gaetano Frate.

I disagi

Come riporta Il Vescovado, quella risulta l'unica via di comunicazione tra Amalfi, Positano e Sorrento dopo la chiusura al transito veicolare della Statale Amalfitana a Vettica, a causa del grosso smottamento di domenica 22 dicembre. Traffico in tilt, infatti, su quel tratto, nei giorni scorsi. All'orizzonte, quindi, disagi alla circolazione.