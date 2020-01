Lavori sulla Cilentana, chiusi gli svincoli di Capaccio e Agropoli Sud

Lavori in corso sulla Cilentana, per la ripavimentazione del tratto compreso tra gli svincoli di Capaccio Paestum e Agropoli Sud. Interdetti, dunque, gli svincoli interessati dal cantiere. In particolare, chiusi i tratti stradali in entrata e in uscita di Capaccio Paestum, Agropoli Nord e Agropoli Sud.

I tempi

Il provvedimento dell'Anas è previsto a giorni alterni, da oggi al prossimo 7 febbraio, dalle 6 alle 17, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Unica deroga prevista, per i mezzi di soccorso.