Carenze igieniche: chiuso il bar Oro Nero sul Corso

E' stato chiuso per carenze igieniche sanitarie e per la non tracciabilità di alcuni alimenti, "Oro Nero", noto bar siro all'interno della Galleria Capitol, a Salerno.

I controlli

Qualche giorno fa, diversi lettori ci hanno segnalato che lo stesso provvedimento ha interessato anche un altro locale sul Corso Vittorio Emanuele. Continuano, dunque, i controlli a tappeto per verificare la regolarità e il rispetto delle norme da parte degli esercizi pubblici siti nel centro cittadino e non solo.