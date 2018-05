Ancora chiuso il sotto-ponte dell’A30, l'ultimatum del sindaco di Castel San Giorgio

Lancia il suo ultimatum, il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, alla Società per le Autostrade: con una lettera indirizzata alla stessa Società e al Prefetto di Salerno, infatti, il primo cittadino ha sollecitato la fine dei lavori che costringono le amministrazioni locali a tenere chiuso il sotto-ponte dell’A30 di via Guerrasio che collega la cittadina al comune di Roccapiemonte e rappresenta l’unica via di immissione diretta sulla Provinciale Camerelle- Materdomini.

La denuncia

"I lavori all’importante arteria di collegamento iniziarono a febbraio del 2018 in seguito ai numerosi incidenti che videro protagonisti alcuni tir che trasportavano container impossibilitati a transitare sotto il ponte a causa della ridotta altezza dal piano stradale. - si legge nella nota del Comune- A causa di quegli incidenti si è sfiorata la tragedia in più di una occasione con container divelti dai tir e precipitati sull’asfalto.

L’accordo per l’esecuzione dei lavori da parte dei tecnici della Società Autostrade fu stipulato in Prefettura tra tutte le parti coinvolte. I tempi, si disse, non avrebbero dovuto superare i sessanta giorni. Ma così non è stato". La lentezza con cui proseguono i lavori e i disagi per i cittadini di Castel San Giorgio hanno spinto il sindaco Lanzara ad assumere la decisione di sollecitare la fine dell’intervento e di fatto mettere in mora la Società Autostrade per le conseguenze del transito dei mezzi pesanti sulle strade cittadine che stanno devastando il manto d’asfalto, senza contare i danni ambientali in termini di traffico e inquinamento.

L'appello del sindaco Lanzara