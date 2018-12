Cade un masso sulla statale Amalfitana: chiuso il tratto di strada a Furore

Dramma sventato a Furore: è caduto un masso dal costone roccioso nei pressi del km 22,300 della statale 163 ‘Amalfitana’. Il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni: sul posto, le squadre e i tecnici Anas e le Forze dell’Ordine per le prime verifiche tecniche nella zona, per la gestione della viabilità in piena sicurezza ed indirizzare gli automobilisti sui percorsi alternativi.

L'avviso

In questo pomeriggio, dunque, il sopralluogo sul posto con i tecnici del comune di Furore e di Anas e il Genio Civile di Salerno per valutare e programmare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza del costone e il ripristino della viabilità. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito Stradeanas.it