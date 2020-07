Assembramenti esterni ad un locale di Polla: scattano i sigilli, l'ira dei gestori

Scattano i sigilli per un locale di Polla, dopo un controllo effettuato nella serata di venerdì. I carabinieri avrebbero contestato al gestore la presenza di un numero eccessivo di avventori all’esterno: non è mancata la reazione dei gestori degli altri locali della zona che hanno espresso il loro dissenso per l'accaduto sui social.

Lo sfogo sui social

"Ci sentiamo in dovere di dire che molti di noi, come il joker, hanno rispettato e continuano a rispettare tutte le norme imposte, non abbiamo il potere fisico ed economico di gestire 50/100 persone , ricordando quello che è esposto in cartelli affissi in ogni angolo delle nostre strutture. Pensino a multare chi le normative non le rispetta, non chi le rispetta e per essere un locale conosciuto non può controllare 100 persone e contemporaneamente servirle”.

L'annuncio del bar chiuso