Chiuso il cinema Apollo, nessuna smentita e il gestore annuncia: "Stiamo cercando di riaprire"

Nessuna smentita in merito alla sua attuale chiusura, ma solo una speranza circa una possibile ed auspicabile prossima riapertura. Il cinema Apollo al momento resta al buio: nessun avviso in merito a lavori di ristrutturazione, nè ad un'imminente ripresa di attività, ma solo tanto dispiacere da parte dei salernitani che conservano preziosi ricordi legati alla storica sala, a pochi passi da casa.

La speranza

Luca Vaglia, titolare del cinema, questa mattina ha, però, rincuorato i cittadini affezionati all'Apollo, attraverso la redazione di Salernotoday: "Stiamo facendo tutto il possibile per riaprire: spero che ci saranno novità a breve". E il suo impegno è sostenuto da tutti i salernitani. Il cinema ad oggi resta chiuso, dunque, ma la speranza in una prossima riapertura non muore.