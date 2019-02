Chiude l'Embarcadero per restyling: l'annuncio dei proprietari

“Embarcadero chiude per una pausa invernale e per i consueti lavori di manutenzione. Ci rivediamo in primavera con tante novità!”. Con questo messaggio pubblicato sulla pagina facebook i titolari dello storico chalet hanno annunciato alla clientela la chiusura del locale per i lavori di riustrutturazione.

La riapertura

C'è già una data orientativa, indicata dai proprietari. Il locale posizionato sul lungomare di Salerno, tappa obbligata per tanti innamorati del mare e delle passeggiate, riaprirà i battenti nella prossima primavera. Ora comincia il restyling. Tanta curiosità.