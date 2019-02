Vertenza La Città, sede chiusa: presentata denuncia per violenza privata

Dopo l'improvvisa serrata della proprietà, che ieri mattina ha negato l'accesso ai giornalisti del quotidiano La Città che sarebbero dovuti tornare a lavoro dopo lo sciopero proclamato dall'assemblea in seguito all'avvio delle procedure di licenziamento per quattro colleghi, è stato depositato un esposto denuncia per violenza privata.

La nota

In una nota i giornalisti licenziati spiegano di aver preso tale decisione in quanto “ognuno dei redattori ha i suoi effetti personali nella sede di piazza Sant'Agostino 29. Violazione - spiegano - certificata dall'arrivo dei carabinieri e della Digos”. I giornalisti presenti ieri mattina si sono dunque rivolti all'avvocato Giuseppe Riccio per certificare quanto avvenuto. Contestualmente anche il sindacato regionale Sucg ha sollecitato l'azienda affinché a tutti i colleghi sia consentito di poter recuperare i loro beni.