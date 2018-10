Chiude al traffico via Dante Alighieri ad Agropoli: i disagi

Resterà chiusa al traffico veicolare via Dante Alighieri (tratto Caldo Casa2 - rotatoria località Madonna del Carmine esclusa) ad Agropoli, per compiere lavori alle opere fognarie, per prevenire allagamenti, in caso di pioggia.

I dettagli

Gli interventi avranno durata pari a 20 giorni, a partire da lunedì 8 ottobre 2018. La chiusura completa al traffico veicolare - fanno sapere dal Comune - risulta necessaria in quanto la zona di cantiere si trova in un punto molto delicato, in prossimità della centrale Enel, con relativa diramazione dei cavi dell’alta tensione verso i diversi punti della città. L’accesso sarà comunque consentito ai residenti, ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

I percorsi alternativi

Per chi proviene dalla SP 45, via Frascinelle e tutta l’area sud di Agropoli, alla rotatoria di località Madonna del Carmine (altezza 4M) svoltare a sinistra e percorrere via Pertini, quindi alla rotatoria svoltare a destra, direzione località Marrota, con possibilità, una volta giunti alla rotatoria, di immettersi su via Pio X e/o via S. D’Acquisto; per chi proviene dalla stazione ferroviaria e l’area nord di Agropoli, percorrere via Alighieri, giunti all’altezza edificio ex liceo Scientifico, svoltare a destra su via Taverne, alla successiva rotatoria svoltare a sinistra, procedere su via S. D’Acquisto; alla rotatoria (altezza Beauty Si) svoltare a sinistra e continuare su località Marrota; deviazione del traffico, eccetto residenti, nell’area immediatamente prima del tratto chiuso, su via Fuonti e via A. Scarpa (Liceo “Gatto”) per chi proviene dal centro di Agropoli, direzione Torchiara.