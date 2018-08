Cibo sicuro sulle spiagge: controlli nei ristoranti salernitani

I Servizi Veterinari e i Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Asl effettueranno controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Nell'anno 2017 hanno svolto circa 17 mila controlli tra Audit, ispezioni semplici, ispezioni con la tecnica della sorveglianza e campionamenti.

L’operazione

Dal 13 agosto al 30 settembre medici, veterinari e tecnici della prevenzione svolgeranno, dalle 18 alle 22, attività di sensibilizzazione sui temi della bio-sostenibilità, della dieta mediterranea, dei prodotti tipici e della resilienza mediterranea nei gazebo allestiti dall'Asl Salerno per l'iniziativa "La salute a...riva", progetto che prevede postazioni sanitarie presso le spiagge libere maggiormente frequentate da Battipaglia a Sapri. La campagna è organizzata in collaborazione con i centri di riferimenti regionale veterinari con sede in provincia di Salerno: Cremopar (Centro regionale per le malattie infettive degli animali), il Cripat (Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva delle produzioni) e CeRVEnE (Centro di riferimento regionale veterinario per le emergenze non epidemiche).

Le tappe:

AGROPOLI - Vicino “Lido Tre Conchiglie”

ASCEA - Lungomare Levante presso Stabilimento “Zucchero e cannella”

BATTIPAGLIA - Stabilimento “Pit bat 001”

CAMEROTA - Porto turistico

CAPACCIO - Via Lauro vicino “Lido nettuno”

CENTOLA - Spiagge delle Saline

CETARA - Zona Marina

EBOLI - Via Carobedi spiaggia “No limitz”

ISPANI - Frazione Capitello

MAIORI - Spiaggia Erchie

MINORI - Spiaggia centrale

PISCIOTTA - Lungomare

POLLICA - Porto Marina di Pisciotta

POSITANO - Spiaggia grande

PRAIANO - Spiaggia Gavitella

SAN GIOVANNI A PIRO - Scario - località Giardino

SANTA MARINA - Lido “Coco bagno” Policastro

SAPRI - Spiaggia località San Francesco a 200 m. dal Truck

VIBONATI - spiaggia centrale Villamare.