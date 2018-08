Cicerale, Ancelotti inaugura centro per autismo: "La psicologia interessa anche il calcio"

Grande entusiasmo, ieri sera, a Cicerale, dov’è stato inaugurato il centro per l’autismo situato nella centralissima Piazza Umberto I. Al nuovo centro di Cicerale saranno garantite cure e assistenza per 40 bambini. Inoltre saranno formati 30 giovani per diventare operatori nella gestione di ragazzi in difficoltà, con opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro: i corsi inizieranno a gennaio 2019.

Il commento

L’ospite d’eccezione è stato il nuovo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, che è arrivato nel cuore del Cilento insieme alla moglie Mariann e all’amico Pino Posteraro: “Mi incuriosisce molto questa iniziativa - ha dichiarato Ancelotti - il lavoro sulla psicologia interessa anche il mondo del calcio, che non è come magari si pensava in passato, fisico, tecnico, ma bisogna preoccuparsi e tanto anche di lavorare sulla mente degli atleti. Sono onorato di poter appoggiare questa iniziativa che è per i bambini, che rappresentano il futuro. Ognuno di noi - ha aggiunto - è papà, è nonno e per forza di cose loro sono per ognuno di noi la speranza. Si fa tutto quanto è possibile per farli stare sempre meglio. Una tecnica certamente bella ma soprattutto molto innovativa che può aiutare a stare e vivere meglio”.