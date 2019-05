Tensione politica a Cicerale, manifesti imbrattati con vernice rossa: "Gesto codardo"

Si surriscalda il clima elettorale nel piccolo comune di Cicerale. Ignoti, infatti, hanno imbrattato con vernice rossa, color sangue, i manifesti della lista “Uniti per Cicerale”, che candida a sindaco Domenico Corrente, affissi in località Montecicerale.

La reazione

La denuncia arriva dalla pagina Facebook della lista civica: “Azioni vigliacche che denotano il clima di insofferenza e di odio politico che si respira in paese. Noi – si legge nel post - non ci lasceremo frenare da questi gesti codardi. Questo sfregio è lo specchio di una politica fallimentare, la nostra corsa continua e non ci lasceremo certo intimidire da qualche fanatico autore di questo vile gesto”.