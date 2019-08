Curiosità, il Tg 3 approda a Cicerale: l'appuntamento in piazza

Riflettori della Rai puntati sul salernitano. Sabato 17 agosto, il Tg 3 approda a Cicerale, con Rino Genovese che racconterà il nostro territorio nella rubrica incentrata sulle bellezze e sulle peculiarità paesaggistiche e gastronomiche.

L'appuntamento

La diretta è in programma da Piazza Chiesa a partire dalle 14: comunità in festa per l'evento che mira a promuovere il caratteristico comune salernitano.