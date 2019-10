Cade dalla bici e si ferisce a Oliveto Citra: salvato dal Soccorso Alpino

Dramma sventato, questa mattina, ad Oliveto Citra. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dalla Centrale Operativa SA del 118, per un ciclista infortunatosi a seguito di una caduta dalla mountain bike.

I soccorsi

Una squadra di tecnici del CNSAS è partita raggiungendo il ferito in località Piano San Nicola: preziosa, la collaborazione per stabilizzare il paziente politraumatizzato, insieme al personale dell’elisoccorso 118 di Salerno. Il ferito è stato quindi imbarellato, per essere trasferito al nosocomio di Salerno per i successivi accertamenti.



