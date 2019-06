Lavori sulla Cilentana: restringimento della carreggiata nei pressi di Roccagloriosa

Disagi in vista sulla Cilentana, sulla strada che collega Capaccio Paestum con Policastro: come comunica Anas, infatti, sono in programma interventi di sistemazione e messa in sicurezza. Da oggi, gli operai saranno al lavoro nei pressi dello svincolo di Roccagloriosa, con un restringimento della carreggiata lungo il lato sinistro, tra le 8 e le 18.30 (con esclusione dei festivi e prefestivi).

I disagi

Le limitazioni proseguiranno fino al prossimo 4 settembre, con un limite di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso. I lavori interesseranno anche altre aree cilentane.