Cambia il limite di velocità sulla Cilentana: avviso dell'Anas

Avviso per gli automobilisti che percorrono la Cilentana. Da oggi, infatti, l’Anas, neo proprietaria della Nsa 544 (ex Strada provinciale 430) ha disposto che, a partire da oggi (20 giugno), l'abbassamento del limite di velocità a 50 km/h (in precedenza era 80 km/h) su alcuni tratti della strada, tra i quali ricade anche il territorio del Comune di Agropoli, per effettuare lavori di manutenzione.

L’amministrazione comunale agropolese - con un post di Facebook - invita la popolazione a “prestare prudenza e di osservare tale limite anche in considerazione della presenza dell'autovelox”.